Похоронивший погибших в авиакатастрофе жену и дочь спортивный комментатор Роман Скворцов попал в реанимацию

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Спортивный комментатор Роман Скворцов попал в реанимацию в Новосибирске. По предварительной версии, он мог быть избит неизвестными, пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что прохожие нашли журналиста вечером 8 февраля недалеко от одного из заведений в городе. До этого он находился в компании 7-8 человек в спортивных костюмах, с которыми засиделся допоздна в одном из заведений.
Предварительно, отдыхавшие отмечали день рождения ребёнка. Через некоторое время часть людей из компании ушла, а около полуночи начали уходить другие. Именно с этой компанией мог произойти конфликт у Скворцова.
В настоящее время спортивный комментатор находится в реанимации. Ему диагностировали травмы головы. При этом пока неизвестно, избили его или он сам упал и ударился головой. Сам Скворцов не помнит, что случилось в тот вечер.
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Предварительно, отдыхавшие отмечали день рождения ребёнка. Через некоторое время часть людей из компании ушла, а около полуночи начали уходить другие. Именно с этой компанией мог произойти конфликт у Скворцова.
В настоящее время спортивный комментатор находится в реанимации. Ему диагностировали травмы головы. При этом пока неизвестно, избили его или он сам упал и ударился головой. Сам Скворцов не помнит, что случилось в тот вечер.
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Анастасия Чинкова