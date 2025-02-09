В Новой Москве шестилетняя девочка упала с 9 этажа и погибла

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В Новой Москве погибла шестилетняя девочка выпав из окна квартиры на девятом этаже. Об этом рассказали в прокуратуре.
«Девочка, оставшись на непродолжительное время без присмотра взрослых, подошла к окну, облокотилась на москитную сетку и выпала с высоты 9 этажа», — рассказали в ведомстве.
В результате полученных травм ребенок скончался на месте происшествия. Как оказалось, родители оставили девочку одну на небольшой срок. По факту инцидента запущена проверка. Также в прокуратуре попросили родителей не оставлять детей без присмотра.
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Иван Мусатов