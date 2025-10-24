Российскую учительницу нашли мертвой в отеле в ее день рождения

24 октября 2025, 09:40

V1.ru: учительницу из Волгограда нашли с остановившимся сердцем в отеле Казани

Фото: iStock/smolaw11

Учительницу из Волгограда нашли с остановившимся сердцем в отеле Казани. Об этом сообщает портал V1.ru.





Женщина отправилась в столицу Татарстана, чтобы поддержать 17-летнего сына, который участвовал там в соревнованиях, а также отпраздновать свой день рождения.



Первыми заподозрили неладное родители детей, которые хотели поздравить любимого педагога. По словам учеников, учительница не отвечала на их звонки.



Знакомая россиянки рассказала, что ее сын забеспокоился и попросил подругу матери зайти к ней в гостиничный номер. Когда та открыла дверь, то увидела женщину лежащей на полу без признаков жизни.

«По всей вероятности, она даже не успела позвать на помощь. Она недавно похоронила маму, у нее папа остался лежачий, болеет очень сильно, и единственный сынок», — поделилась приятельница.