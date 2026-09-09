Российский школьник умер на уроке физкультуры
В Нижегородской области произошла трагедия: во время занятия физкультурой в школе умер ученик. Информацию об инциденте распространил Telegram-канал Ni Mash.
По имеющимся данным, школьник почувствовал резкое ухудшение самочувствия на этапе разминки и непродолжительного бега. Внезапно ребенок потерял сознание. Находившаяся в учреждении медсестра незамедлительно начала проводить реанимационные мероприятия, однако спасти подростка не удалось.
Прибывшие на вызов медики скорой помощи добрались до места происшествия в течение семи минут, но констатировали смерть несовершеннолетнего. В социальных сетях очевидцы и пользователи высказывают предположения, что трагедии могло предшествовать курение электронных сигарет.
Руководитель образовательного учреждения отказалась от комментариев и сообщать какие-либо детали произошедшего. Обстоятельства случившегося выясняются.
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