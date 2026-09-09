Российский школьник умер на уроке физкультуры

09 сентября 2026, 11:10

Подросток умер на уроке физкультуры в Нижегородской области

Фото: istockphoto/Iulianna Est

В Нижегородской области произошла трагедия: во время занятия физкультурой в школе умер ученик. Информацию об инциденте распространил Telegram-канал Ni Mash.