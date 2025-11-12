В Карачаево-Черкесии спасли туристов, сорвавшихся с ледяного склона

12 ноября 2025, 19:07

Фото: iStock/dgphotography

В Карачаево-Черкесии завершилась операция по спасению трех туристов, сорвавшихся с ледяного склона в Махарском ущелье. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.