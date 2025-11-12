В Карачаево-Черкесии спасли туристов, сорвавшихся с ледяного склона
В Карачаево-Черкесии завершилась операция по спасению трех туристов, сорвавшихся с ледяного склона в Махарском ущелье. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.
Напомним, в незарегистрированный поход отправилась группа из пяти человек. В какой-то момент трое из них оступились и упали вниз, получив серьезные травмы. Сегодня днем стало известно, что спасатели нашли их и начали спускать с горы.
Сотрудники ведомства доставили пострадавших с высоты 2900 метров к вертолету, и тот эвакуировал их на турбазу. Сейчас все трое находятся под наблюдением медиков. Всего в спасательной операции участвовали 15 специалистов.
