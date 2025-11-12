Силой поцеловал, прижав к земле: педофил напал на российскую школьницу

12 ноября 2025, 19:22

В Тыве завели дело на педофила, который повалил школьницу на землю и поцеловал

Фото: iStock/SB Arts Media

В Тыве ищут педофила, который насильно повалил школьницу на землю и поцеловал ее в губы. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал SHOT.





На кадрах видно, как девочка пытается оказать сопротивление, и в это время мимо проезжают машины. Мужчина силой поцеловал ребенка, прижав его к земле, после чего сбежал.



В СУ СК по республике отметили, что возбудили уголовное дело части 4 статьи 132 УК: «Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Теперь фигуранту грозит до 20 лет колонии.

«В настоящее время следователем проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств произошедшего», — передает ведомство.