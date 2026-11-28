28 ноября 2026, 04:50

В Краснодаре мужчина избил девушку и оттаскал ее за волосы

Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX

В Краснодаре мужчина избил девушку и оттаскал ее за волосы. Об этом сообщил телеграм-канал «ЧП/Краснодар».