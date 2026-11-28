Неизвестный жестоко избил девушку у российской многоэтажки
В Краснодаре мужчина избил девушку и оттаскал ее за волосы. Об этом сообщил телеграм-канал «ЧП/Краснодар».
Инцидент произошел возле подъезда одного из многоквартирных домов на Заполярной улице. Камера на домофоне засняла, как мужчина дважды ударил девушку ногой, которая кричит от боли. После этого он схватил ее за волосы и потянул, заставляя согнуться и сесть на асфальт. После этого нападавший отпустил пострадавшую и спешно ушел.
На кадрах видно, как девушка поднимается на ноги и кричит. При этом она хромает — предполагается, что избиение началось еще до того, как его зафиксировала камера. Неравнодушный прохожий увидел хромающую женщину и помог ей подойти к двери. Причина нападения пока неизвестна. Информации о задержании мужчины также пока не поступало.
Ранее сообщалось, что в Ульяновске мужчина избил жену после просьбы найти работу.
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