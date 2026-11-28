Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту
Два пассажирских самолета American Airlines столкнулись крыльями в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
По данным ведомства, все произошло около 17:10 по местному времени в пятницу, 27 ноября. Борт, выполнявший рейс 638, зацепил крыло лайнера, который следовал рейсом 2152. Оба воздушных судна в этот момент готовились к вылету. Уточняется, что информации о пострадавших в результате произошедшего пока не поступало.
Ранее сообщалось, что вертолет ВВС Перу Ми-17 потерпел крушение во время операции по эвакуации военного патруля. Предварительно, в результате авиакатастрофы погибли восемь военных, еще один выжил, но получил множественные травмы. Сразу после случившегося власти запустили протоколы поисково-спасательных работ.
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