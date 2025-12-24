«Сделала алтарь из вещей»: Женщина две недели прожила с мёртвым возлюбленным
Суд в Новой Зеландии вынес решение по делу 49-летней жительницы города Нельсон. Вместо тюремного срока она получила направление на принудительное психиатрическое лечение. Об этом сообщает портал NZ Herald.
Полицейские посетили дом женщины в июле 2024 года. Она сообщила им, что её сожитель умер две недели назад, и его тело всё ещё лежит на террасе. Сотрудники обнаружили там разложившееся тело мужчины. Рядом стояли личные вещи умершего, которые образовали подобие алтаря.
Изначально обвинение утверждало, что новозеландка намеренно не сообщила о смерти, чтобы реализовать свои сексуальные фантазии. Однако суд принял во внимание заключение судебно-психиатрической экспертизы.
Специалисты диагностировали у обвиняемой атипичный психоз, что повлияло на её восприятие и действия. В настоящее время женщина находится под наблюдением врачей и получает интенсивную психиатрическую помощь.
