«Сделала алтарь из вещей»: Женщина две недели прожила с мёртвым возлюбленным

24 декабря 2025, 08:06

Суд в Новой Зеландии отправил на лечение женщину, скрывавшую смерть сожителя

Фото: Istock/Pressmaster

Суд в Новой Зеландии вынес решение по делу 49-летней жительницы города Нельсон. Вместо тюремного срока она получила направление на принудительное психиатрическое лечение. Об этом сообщает портал NZ Herald.