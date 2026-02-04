Российский школьник заступался за девочек и сломал однокласснику два позвонка

04 февраля 2026, 22:57

Челябинский школьник заступался за девочек и сломал однокласснику два позвонка

Фото: istockphoto/Chalabala

В Челябинске 11-летний ученик повалил на землю одноклассника, из‑за чего тот получил компрессионный перелом двух позвонков. Об этом, ссылаясь на матерей школьников, пишет 74.RU.