Российский школьник заступался за девочек и сломал однокласснику два позвонка
В Челябинске 11-летний ученик повалил на землю одноклассника, из‑за чего тот получил компрессионный перелом двух позвонков. Об этом, ссылаясь на матерей школьников, пишет 74.RU.
Случай произошел 19 января у школы в поселке Новосинеглазово. Как рассказала мать пострадавшего, другой мальчик сбил ее сына с ног. Проходившие рядом педагоги помогли ребенку подняться и отвели его в здание.
Врачи диагностировали перелом двух позвонков компрессионного типа. Теперь школьнику в течение полугода предстоит носить корсет. Сидеть ему нельзя, а ходьба разрешается только на короткие расстояния. С 19 по 27 января он находился в стационаре.
Женщина обратилась с заявлением в полицию. Там отметили, что второй участник конфликта ранее состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. В школе начали внутреннюю проверку. Мать другого ученика утверждает, что ее сын поставил подножку, потому что пострадавший бросал снежки в девочек. По ее словам, она принесла извинения матери травмированного ребенка.
