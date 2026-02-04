Достижения.рф

В Новой Москве нашли потерявшегося в Девятовских каменоломнях туриста

Потерявшийся в Девятовских каменоломнях турист бродил по ним 8 часов
Фото: istockphoto/DmyTo

В Девятовских каменоломнях «Силикаты» в ТиНАО нашли потерявшегося молодого человека.



Об этом пишет агентство городских новостей «Москва». Уточняется, что он около восьми часов блуждал по подземным ходам. Сейчас с ним всё в порядке — спасатели вывели его на поверхность.

Ранее сообщалось, что парень спустился под землю на экскурсию примерно в 08:00 и должен был подняться около 14:00. Однако, по словам родственников, перестал выходить на связь.

Девятовские каменоломни — это система подземных выработок известняка в районе Подольска. Добыча там началась в XVIII веке, а к началу XX века шахты забросили. Сегодня этот объект популярный у туристов.

Никита Кротов

