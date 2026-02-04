В Новой Москве нашли потерявшегося в Девятовских каменоломнях туриста
В Девятовских каменоломнях «Силикаты» в ТиНАО нашли потерявшегося молодого человека.
Об этом пишет агентство городских новостей «Москва». Уточняется, что он около восьми часов блуждал по подземным ходам. Сейчас с ним всё в порядке — спасатели вывели его на поверхность.
Ранее сообщалось, что парень спустился под землю на экскурсию примерно в 08:00 и должен был подняться около 14:00. Однако, по словам родственников, перестал выходить на связь.
Девятовские каменоломни — это система подземных выработок известняка в районе Подольска. Добыча там началась в XVIII веке, а к началу XX века шахты забросили. Сегодня этот объект популярный у туристов.
