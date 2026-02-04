Шофер спас собиравшуюся прыгнуть с моста женщину
В китайской провинции Чжэцзян случайный водитель предотвратил трагедию. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
Женщина с чемоданом вышла на автомобильный мост, оставила багаж прямо на проезжей части и начала перелезать через ограждение. Это заметил водитель по фамилии Яо. Он резко остановился, выбежал из машины и успел силой стянуть незнакомку вниз, не дав ей прыгнуть.
Затем мужчина вызвал экстренные службы и оставался рядом, пока не приехали специалисты. Передав женщину медикам и спасателям, он уехал. Инцидент зафиксировали камеры наблюдения, а позже полиция разыскала Яо и наградила его за самоотверженный поступок.
