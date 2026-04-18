18 апреля 2026, 19:46

Российский силовик распылил газ в лицо рабочему в Казани

В Казани произошел конфликт между сотрудником Росгвардии и рабочим из-за парковочного места.





Как сообщает «Лента.ру», силовик попытался припарковать свой автомобиль на улице Саммера, однако находившийся там рабочий объяснил ему, что эти места предназначаются только для сотрудников хозяйственного управления при кабмине Татарстана. Росгвардейцу не понравилось поведение оппонента, он вышел из машины и несколько раз распылил служебный газовый баллончик в лицо рабочего. На угрозы вызвать полицию силовик ответил: «Только попробуй».



В ответ рабочий замахнулся на нападавшего переносной лестницей, что впоследствии сыграло против него. Когда пострадавший обратился в полицию, росгвардеец подал встречный иск. В итоге суд назначил рабочему 200 часов обязательных работ.



Сам мужчина полагает, что такое решение стало возможным благодаря связям его оппонента в государственных структурах.



