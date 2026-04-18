В Ингушетии начали проверку по факту драки со стрельбой

В МВД Ингушетии начали проверку по факту драки со стрельбой
В Ингушетии правоохранители организовали проверку после массовой драки со стрельбой в селении Гази-Юрт, в результате которой пострадал один человек. Об этом сообщили в республиканском МВД.
По данным ведомства, инцидент произошёл накануне между двумя группами граждан. Несколько человек на двух легковых автомобилях подъехали к частному дому, откуда им навстречу вышли хозяева и их родственники.
«Словесный конфликт между группами, вызванный ранее сложившимися неприязненными отношениями, перешел в драку с применением оружия. Один из участников драки госпитализирован с ранением, полученным в результате выстрела», — уточнили в МВД.
Врио министра внутренних дел региона взял ход проверки на личный контроль. Принимаются меры для задержания всех причастных к происшествию. Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что пострадавший — 27-летний местный житель. По предварительной информации, в драке участвовал известный в прошлом спортсмен, призёр Олимпийских игр по вольной борьбе.