В Ингушетии начали проверку по факту драки со стрельбой

18 апреля 2026, 19:38

В МВД Ингушетии начали проверку по факту драки со стрельбой

В Ингушетии правоохранители организовали проверку после массовой драки со стрельбой в селении Гази-Юрт, в результате которой пострадал один человек. Об этом сообщили в республиканском МВД.





По данным ведомства, инцидент произошёл накануне между двумя группами граждан. Несколько человек на двух легковых автомобилях подъехали к частному дому, откуда им навстречу вышли хозяева и их родственники.





«Словесный конфликт между группами, вызванный ранее сложившимися неприязненными отношениями, перешел в драку с применением оружия. Один из участников драки госпитализирован с ранением, полученным в результате выстрела», — уточнили в МВД.