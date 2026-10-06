Российский спецназ ошибся и жестко задержал семью с ребенком
В Иваново спецназ провел силовое задержание семьи с маленьким ребенком, ошибочно прибыв по адресу при расследовании дела о краже. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным издания, сотрудники правоохранительных органов разыскивали возможных соучастников преступления. Задержанный сообщил несколько адресов, однако один из них оказался неверным.
Утром силовики ворвались в дом семьи. По словам хозяйки, ее мужа сбили с ног и надели на него наручники, а саму женщину ударили головой о металлический дверной косяк. В этот момент в доме находился маленький ребенок, который сильно испугался и начал кричать.
После того как сотрудники выяснили, что разыскиваемых лиц и каких-либо связанных с преступлением предметов в доме нет, они покинули помещение. По словам женщины, произошедшее в следственных органах назвали ошибкой.
В результате инцидента у супругов остались гематомы. По данным СМИ, ребенок после случившегося начал заикаться и теперь посещает психолога. Семья обратилась в прокуратуру. Потерпевшие также намерены подать иск в суд.
Читайте также: