Российский спецназ ошибся и жестко задержал семью с ребенком

06 октября 2026, 11:31

Baza: спецназ ошибочно задержал семью с ребенком в Иваново, семья подаст в суд

Фото: istockphoto/yalax

В Иваново спецназ провел силовое задержание семьи с маленьким ребенком, ошибочно прибыв по адресу при расследовании дела о краже. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.