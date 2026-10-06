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Российский спецназ ошибся и жестко задержал семью с ребенком

Baza: спецназ ошибочно задержал семью с ребенком в Иваново, семья подаст в суд
Фото: istockphoto/yalax

В Иваново спецназ провел силовое задержание семьи с маленьким ребенком, ошибочно прибыв по адресу при расследовании дела о краже. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



По данным издания, сотрудники правоохранительных органов разыскивали возможных соучастников преступления. Задержанный сообщил несколько адресов, однако один из них оказался неверным.

Утром силовики ворвались в дом семьи. По словам хозяйки, ее мужа сбили с ног и надели на него наручники, а саму женщину ударили головой о металлический дверной косяк. В этот момент в доме находился маленький ребенок, который сильно испугался и начал кричать.

После того как сотрудники выяснили, что разыскиваемых лиц и каких-либо связанных с преступлением предметов в доме нет, они покинули помещение. По словам женщины, произошедшее в следственных органах назвали ошибкой.

В результате инцидента у супругов остались гематомы. По данным СМИ, ребенок после случившегося начал заикаться и теперь посещает психолога. Семья обратилась в прокуратуру. Потерпевшие также намерены подать иск в суд.

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Никита Кротов

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