Ряд кресел рухнул вместе с туристом при взлете самолета
Пассажир малайзийской авиакомпании Batik Air во время взлёта оказался в необычной ситуации. Вместе с тремя креслами его ряд сорвался с креплений и оторвался от пола на борту Boeing 737. Об инциденте написал портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).
По данным издания, мужчина не получил травм. Бортпроводники быстро вмешались, пересадили его на другое свободное место, а перевозчик начал внутреннюю проверку обстоятельств произошедшего.
В другом случае пассажирка, чтобы успеть на рейс, оставила собаку в аэропорту у стойки регистрации. Разозлившись, она просто ушла на посадку, не оглянувшись на питомца. Животное растерянно провожало хозяйку взглядом. Позже полиция задержала ее в зоне вылета.
Ранее упавшая с потолка крыса попала в суп клиентки кафе.
Читайте также: