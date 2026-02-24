Ряд кресел рухнул вместе с туристом при взлете самолета

24 февраля 2026, 18:17

PYOK: Клиент Batik Air рухнул вместе с тремя креслами при взлете Boeing 737

Фото: istockphoto/Dushlik

Пассажир малайзийской авиакомпании Batik Air во время взлёта оказался в необычной ситуации. Вместе с тремя креслами его ряд сорвался с креплений и оторвался от пола на борту Boeing 737. Об инциденте написал портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).