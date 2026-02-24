В Москве студентка РАНХиГС выпала из окна общежития
В Москве погибла 25-летняя студентка РАНХиГС, выпав из окна общежития на проспекте Вернадского. Предварительно, она упала с восьмого этажа.
Как сообщают «Известия», от полученных травм она скончалась на месте. Обстоятельства и причины произошедшего пока не установлены. Официальных комментариев от столичных правоохранительных органов пока не поступало.
