В Москве студентка РАНХиГС выпала из окна общежития

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Москве погибла 25-летняя студентка РАНХиГС, выпав из окна общежития на проспекте Вернадского. Предварительно, она упала с восьмого этажа.



Как сообщают «Известия», от полученных травм она скончалась на месте. Обстоятельства и причины произошедшего пока не установлены. Официальных комментариев от столичных правоохранительных органов пока не поступало.


Ранее стало известно, что в Москве вспыхнул пожар в 17-этажном доме. Пламя полыхает на Хвалынском бульваре в районе Выхино-Жулебино. Люди на последнем этаже оказались заблокированы и кричат о помощи.
