Российский студент пришёл на лекцию в женском платье и туфлях*
Руководство Ярославского государственного университета имени Демидова пригрозило отчислением студенту, который пришёл на лекцию в женском платье*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.
Ранее в одном из интернет-пабликов появилось видео, на котором, как утверждается, в университет пришли сотрудники правоохранительных органов и попросили студента пройти с ними. На кадрах парень был одет в женское вечернее платье и туфли на каблуках*.
В пресс-службе университета подчеркнули, что вуз на протяжении многих лет ведёт системную работу по сохранению и укреплению традиционных ценностей. После выявления инцидента со студентом провели профилактическую беседу и инициировали привлечение его к административной ответственности.
В дальнейшем, если противоправное поведение молодого человека продолжится, руководство вуза рассмотрит вопрос о его отчислении.
