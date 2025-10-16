Российский студент пришёл на лекцию в женском платье и туфлях*

16 октября 2025, 21:46

Вуз в Ярославле пригрозил отчислением пришедшему на лекцию в платье* студенту

Фото: iStock/sengchoy

Руководство Ярославского государственного университета имени Демидова пригрозило отчислением студенту, который пришёл на лекцию в женском платье*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.