Собчак удалила интервью, где РКН нашел пропаганду ЛГБТ*

08 октября 2025, 17:04

РКН нашел ЛГБТ*-пропаганду в интервью Ксении Собчак с Григорьевым-Апполоновым

Ксения Собчак (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Телеведущая Ксения Собчак по предписанию Роскомнадзора удалила со своего YouTube‑канала интервью с блогером и музыкантом Сергеем Григорьевым‑Апполоновым, известным как Grey Wiese. Об этом она написала в Telegram.





По словам Собчак, в записи ведомство усмотрело признаки пропаганды ЛГБТ*.





«Я и моя редакция живем в России, работаем в России, любим Россию и в горе, и в радости, потому подчиняемся всем новым законам России», — написала журналистка.

