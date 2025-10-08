Собчак удалила интервью, где РКН нашел пропаганду ЛГБТ*
РКН нашел ЛГБТ*-пропаганду в интервью Ксении Собчак с Григорьевым-Апполоновым
Телеведущая Ксения Собчак по предписанию Роскомнадзора удалила со своего YouTube‑канала интервью с блогером и музыкантом Сергеем Григорьевым‑Апполоновым, известным как Grey Wiese. Об этом она написала в Telegram.
По словам Собчак, в записи ведомство усмотрело признаки пропаганды ЛГБТ*.
«Я и моя редакция живем в России, работаем в России, любим Россию и в горе, и в радости, потому подчиняемся всем новым законам России», — написала журналистка.Теледива отметила, что удаление было вынужденной мерой, и извинилась перед героем интервью и зрителями.
Беседу опубликовали на её канале 8 сентября. В нём Григорьев‑Апполонов рассказывал о своём отъезде из России и о том, что после переезда за границу сразу начал изучать язык.
Сергей Григорьев‑Апполонов — музыкант и блогер, участник поп‑группы AppolonovGang, племянник певца Андрея Григорьева‑Апполонова‑старшего. В начале 2000‑х он уехал в Германию, а в 2020‑е приобрёл популярность в соцсетях роликами о жизни в Париже.