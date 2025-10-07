В Москве насмехавшегося над блокадниками блогера оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*
В Москве оштрафовали блогера Илью Костякова, который ранее вызвал общественный резонанс из-за видео с насмешками над блокадниками Ленинграда. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что молодого человека признали виновным по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола и отказа от деторождения*.
Обращение к блогеру вызвала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина после публикации видео, где Костяков удивлялся, как жители блокадного Ленинграда обходились без «Бабл-Ти». В отношении блогера также возбудили уголовное дело по статье об унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны.
Бутырский суд Москвы ранее наложил на Костякова запрет определённых действий, в том числе выходить из дома в ночное время.
Мировой судья судебного участка района Бибирево признал его виновным в административном правонарушении и назначил штраф в размере 750 тысяч рублей.
Читайте также: *движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ