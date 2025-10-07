В Москве насмехавшегося над блокадниками блогера оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*

07 октября 2025, 14:09

Фото: iStock/Zolnierek

В Москве оштрафовали блогера Илью Костякова, который ранее вызвал общественный резонанс из-за видео с насмешками над блокадниками Ленинграда. Об этом сообщает РИА Новости.