Верховный суд ДНР вынес приговор командиру ВСУ за подстрекательство к убийству

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Командиру батальона морской пехоты ВСУ Александру Кириленко вынесли пожизненный приговор за подстрекательство к убийству. Об этом Следственный комитет России сообщил в своём Telegram-канале.
Отмечается, что Верховный суд ДНР признал собранные военными следственными органами СК доказательства достаточными для вынесения приговора.
Кириленко признали виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении в запрещённых средств и методов в вооружённом конфликте, подстрекательству к совершению убийства общеопасным способам, опираясь на политическую и идеологическую ненависть.
По данным следствия, в марте 2022 года командир третьего взвода морской пехоты Артём Каширин и старшие матросы Евгений Вахненко и Владимир Пафицевич, находящиеся в подчинении Кириленко, находились на боевой позиции в Ильичевском районе Мариуполя.
4 марта Вахненко задержал на улице мужчину, нарушившего комендантский час. Его доставили в штаб Кириленко, где после фильтрационных мероприятий приказали ликвидировать. Причиной для такого шага стало то, что мужчина видел расположение украинских позиций и якобы мог передать эти сведения российской стороне.
Приказ Кириленко о расстреле выполняли Вахненко и Пафицевич. Чтобы скрыть содеянное, на одежду убитого привязали красную повязку, символизирующую поддержку ВС РФ.
В результате суд вынес приговор в виде пожизненного лишения свободы Кириленко. Остальные соучастники находятся в международном розыске.
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Кириленко признали виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении в запрещённых средств и методов в вооружённом конфликте, подстрекательству к совершению убийства общеопасным способам, опираясь на политическую и идеологическую ненависть.
4 марта Вахненко задержал на улице мужчину, нарушившего комендантский час. Его доставили в штаб Кириленко, где после фильтрационных мероприятий приказали ликвидировать. Причиной для такого шага стало то, что мужчина видел расположение украинских позиций и якобы мог передать эти сведения российской стороне.
Приказ Кириленко о расстреле выполняли Вахненко и Пафицевич. Чтобы скрыть содеянное, на одежду убитого привязали красную повязку, символизирующую поддержку ВС РФ.
В результате суд вынес приговор в виде пожизненного лишения свободы Кириленко. Остальные соучастники находятся в международном розыске.
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Анастасия Чинкова