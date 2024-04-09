Российский военный получил срок за отказ от участия в боевых действиях

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В Забайкальском крае военнослужащего Михаила Демина приговорили к двум годам и двум месяцам лишения свободы за отказ участвовать в боевых действиях. Об этом сообщила пресс-служба Второго Восточного окружного военного суда в беседе с «Лентой.ру».
Отмечается, что военный без указания уважительных причин отказался уезжать в служебную командировку, целью которой было выполнение боевых и специальных задач по приказу командира военной части.
В результате Борзинским гарнизонным военным судом в отношении мужчины был вынесен приговор о заключении под стражу на срок два года и два месяца. Демин будет отбывать наказание в колонии-поселении.
В настоящее время приговор пока не вступил в силу.
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В результате Борзинским гарнизонным военным судом в отношении мужчины был вынесен приговор о заключении под стражу на срок два года и два месяца. Демин будет отбывать наказание в колонии-поселении.
В настоящее время приговор пока не вступил в силу.
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Анастасия Чинкова