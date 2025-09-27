Российский таксист устроил кровавую погоню за самокатчиками
В Хабаровске таксист предстанет перед судом за попытку убийства двух молодых людей. Инцидент произошёл ночью 6 июля. Поводом для конфликта послужило незначительное ДТП. Подробности сообщает «КП-Хабаровск».
Двое 18-летних парней, передвигаясь на одном электросамокате, задели припаркованный автомобиль Toyota Prius. Они не заметили повреждений и продолжили путь. Однако водитель машины, который работал таксистом, увидел случившееся и начал преследование.
Автомобилист настиг молодых людей и в гневе нанёс им удары острым предметом в шею и плечо. Пострадавшие оказали сопротивление, смогли убежать и сразу обратились за медицинской помощью. Благодаря этому их жизни удалось спасти.
Правоохранительные органы задержали подозреваемого, собрали доказательства и передали уголовное дело в Индустриальный районный суд Хабаровска. 26-летнему таксисту грозит наказание в виде лишения свободы.
Читайте также: