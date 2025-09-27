Российский таксист устроил кровавую погоню за самокатчиками

27 сентября 2025, 10:29

Таксист из Хабаровска предстанет перед судом за покушение на убийство

Фото: Istock/Chalabala

В Хабаровске таксист предстанет перед судом за попытку убийства двух молодых людей. Инцидент произошёл ночью 6 июля. Поводом для конфликта послужило незначительное ДТП. Подробности сообщает «КП-Хабаровск».