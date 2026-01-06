Российский танкер «Маринера» отразил попытку захвата в Северной Атлантике
Танкер «Маринера» под российским флагом отразил попытку захвата в штормовых условиях Северной Атлантики. Инцидент произошел накануне.
Как рассказал информированный источник изданию «RT», судно гражданского назначения следует без груза. Его сейчас преследуют корабли береговой охраны США. Несколько американских самолётов-разведчиков P-8A Poseidon наблюдают за танкером с воздуха.
Информатор отметил, что любая попытка высадиться на борт в текущих условиях представляет экстремальную опасность для жизни. В районе инцидента бушует сильный шторм: скорость ветра достигает 20 метров в секунду, высота волн — пяти метров, а температура воздуха держится около нуля градусов.
В Министерстве иностранных дел России сообщили, что внимательно следят за развитием ситуации вокруг танкера «Маринера».
