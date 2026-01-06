Надзирательница спала с заключенными, приносила им наркотики и отмывала деньги

06 января 2026, 15:03

В Великобритании раскрыли схему контрабанды в тюрьму с участием сотрудницы

Фото: Istock/Sayan_Moongklang

В Великобритании суд предъявил обвинения 29-летней бывшей сотруднице тюрьмы Кэйли Робсон. Прокуратура утверждает, что женщина вступала в интимные связи с заключёнными, организовала контрабанду наркотиков и табака в учреждение, а также участвовала в отмывании денег. Об этом пишет Daily Mail.