Надзирательница спала с заключенными, приносила им наркотики и отмывала деньги
В Великобритании суд предъявил обвинения 29-летней бывшей сотруднице тюрьмы Кэйли Робсон. Прокуратура утверждает, что женщина вступала в интимные связи с заключёнными, организовала контрабанду наркотиков и табака в учреждение, а также участвовала в отмывании денег. Об этом пишет Daily Mail.
По информации следствия, Робсон поддерживала близкие отношения с осужденными в течение девяти месяцев и использовала служебное положение. Расследование установило, что эти контакты происходили в период с июня 2020 по февраль 2021 года.
Кроме того, с июля 2020 по апрель 2021 года подозреваемая якобы способствовала незаконному проносу запрещённых веществ в тюрьму и помогала легализовать преступные доходы. Сама обвиняемая свою вину отрицает.
По этому же делу проходят ещё несколько человек. Их обвиняют в пособничестве контрабанде и отмыванию денег. Все они сейчас свободны под залог. Первое судебное заседание по делу запланировали на 2027 год.
Читайте также: