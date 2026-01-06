«НеДетская ёлка»: Стало известно, как прошла проверка силовиков в московском театре

06 января 2026, 17:13

Руководство театра Ганина заявило об отсутствии нарушений в «НеДетской ёлке»

Фото: Istock/Dzurag

В московском театре Кирилла Ганина провели проверку из-за новогоднего спектакля с эротическими элементами. Силовики не выявили нарушений. Об этом сообщил руководитель театра и автор пьесы Алексей Филатов.





В беседе с «Газетой.Ru» Филатов заявил, что проверка прошла грамотно. Он подтвердил, что организаторам мероприятия не предъявляли обвинений.

«Силовики приходили. Ничего незаконного у нас не выявлено. Это и не удивительно, ибо законодательство мы соблюдаем. К полиции у нас нет никаких претензий. Всё было проведено аккуратно и грамотно. Бойцам огромный респект. Всё это произошло из-за клеветы в наш адрес. Но опергруппа в этом быстро разобралась. Так что всё в порядке», — пояснил он.