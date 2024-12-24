Российский телеканал подверг цензуре фильмы «Брат» и «Брат-2»

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Российский телеканал «Победа» подверг цензуре фильмы «Брат» и «Брат-2». Об этом рассказали в telegram-канале «Осторожно, новости».
«Z-блогеры возмутились цензурой фильмов «Брат». Цензурированную версию фильмов Балабанова вчера показал кабельный телеканал «Победа»», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в картинах вырезали две культовые фразы героев. Первой оказалась реплика Данилы Багрова: «Не брат ты мне, гнида черножопая». Данная аудиодорожка была просто заглушена.
Второй является фраза персонажа Виктора Сухорукова: «Вы мне, гады, еще и за Севастополь ответите!». По словам одного из блогеров, данные реплики являются культовыми. Также другой автор предположил, что следом к показу могут запретить другую картину Балабанова «Война».
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