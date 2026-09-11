Российский трейдер-коуч с миллионными долгами объявился во Владивостоке

11 сентября 2026, 12:52

Фото: Istock/mizar_21984

Российский трейдер-коуч Михаил Соловчук, пропавший в Таиланде с миллионными долгами, объявился во Владивостоке. Как сообщает Telegram-канал Baza, приставы разыскивают мужчину за долги по кредитам в миллион рублей. Суд Приморья обязал его вернуть 6,5 млн рублей по договору займа.