Российский трейдер-коуч с миллионными долгами объявился во Владивостоке
Российский трейдер-коуч Михаил Соловчук, пропавший в Таиланде с миллионными долгами, объявился во Владивостоке. Как сообщает Telegram-канал Baza, приставы разыскивают мужчину за долги по кредитам в миллион рублей. Суд Приморья обязал его вернуть 6,5 млн рублей по договору займа.
35-летнего финансового наставника, подозреваемого в мошенничестве, арестовали на Пхукете. Он вышел под залог, который внёс товарищ, заложивший свою землю. Соловчуку запретили покидать Таиланд, но россиянин исчез.
В январе 2026 года Соловчук сбежал в Лаос, где его задержали без документов. После месяца в лаосской тюрьме он получил в российском консульстве свидетельство на возвращение, въехал в Россию и добрался до Владивостока. Товарищ, поручившийся за него, лишился земли.
Один из обманутых учеников рассказал, что Михаил не прячется: играет в шахматных турнирах, рекламирует бизнес-встречи, набирает новых адептов и ищет инвесторов. С августа он администрирует чат по доставке электромобилей из Китая. Задолженность перед клиентами мужчина признаёт и ведёт блог «Как выйти из долга в $2 млн».
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