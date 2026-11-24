В Новгородской области автобус с 15 детьми столкнулся с самосвалом
В Новгородской области школьный автобус столкнулся с грузовым автомобилем Faw. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
ДТП произошло вблизи деревни Березовка Окуловского муниципального округа. Грузовой автомобиль Faw и школьный автобус «Кавз» столкнулись боком.
«Водитель автобуса при выезде со второстепенной полосы не уступил дорогу и допустил столкновение с самосвалом», — сообщили в пресс-службе.Отмечается, что автобус развозил детей после школы. Пострадавших в аварии нет. Всех пассажиров попутным транспортом доставили с места ДТП домой. Они находятся в удовлетворительном психоэмоциональном состоянии. Дорога не перекрыта.
До этого сообщалось о похожем инциденте в Подмосковье. Там автобус с 13 детьми съехал с дороги и опрокинулся.