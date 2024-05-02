Под Белгородом мужчина погиб при попытке разобрать противопехотную мину

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Житель населённого пункта Наумовка в Белгородской области погиб при попытке разобрать найденную противопехотную мину. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Отмечается, что мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.
В настоящий момент в селе Наумовка введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС), на месте происшествия работают оперативные службы.
Гладков после произошедшего обратился к жителям региона с просьбой ни при каких обстоятельствах не притрагиваться к взрывоопасным предметам, не пытаться что-либо делать с ними и не учить этому несовершеннолетних.
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В настоящий момент в селе Наумовка введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС), на месте происшествия работают оперативные службы.
Гладков после произошедшего обратился к жителям региона с просьбой ни при каких обстоятельствах не притрагиваться к взрывоопасным предметам, не пытаться что-либо делать с ними и не учить этому несовершеннолетних.
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Анастасия Чинкова