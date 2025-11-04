Достижения.рф

В Петербурге таксист изнасиловал 21-летнюю пассажирку и высадил её у метро

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

В Петербурге таксист изнасиловал 21-летнюю пассажирку, после чего высадил её у станции метро. Об этом сообщает НТВ.



Инцидент произошёл ранним утром 2 ноября. По данным регионального управления МВД России, молодая девушка села в машину, а спустя несколько минут поездки водитель напал на неё и изнасиловал. Затем он довёз пострадавшую до станции метро «Девяткино» и уехал в неизвестном направлении.

Петербурженка обратилась в полицию. Спустя сутки 39-летнего водителя задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании.

Анастасия Чинкова

