В Петербурге таксист изнасиловал 21-летнюю пассажирку и высадил её у метро
В Петербурге таксист изнасиловал 21-летнюю пассажирку, после чего высадил её у станции метро. Об этом сообщает НТВ.
Инцидент произошёл ранним утром 2 ноября. По данным регионального управления МВД России, молодая девушка села в машину, а спустя несколько минут поездки водитель напал на неё и изнасиловал. Затем он довёз пострадавшую до станции метро «Девяткино» и уехал в неизвестном направлении.
Петербурженка обратилась в полицию. Спустя сутки 39-летнего водителя задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании.
Читайте также: