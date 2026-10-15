В США тренера по гимнастике осудили на 90 лет за съёмку несовершеннолетних
Суд в США вынес суровый приговор тренеру по гимнастике Шону Гарднеру , признанному виновным в производстве детской порнографии. Ему назначили 90 лет тюремного заключения: по 30 лет за каждый из трёх эпизодов.
Как пишет New York Post, в 2017 году тренер установил скрытую камеру в туалете гимнастической студии в штате Миссисипи. В течение полугода устройство зафиксировало как минимум 10 несовершеннолетних учениц в обнажённом виде либо во время переодевания. Компрометирующие записи обнаружили на компьютерах Гарднера лишь спустя несколько лет.
При этом тревожные сигналы о поведении тренера поступали ещё в 2017 году: бывшие воспитанницы рассказывали о его неподобающих действиях. Ситуация получила развитие через пять лет после заявления одной из гимнасток о сексуальном насилии. Гарднера сначала отстранили от работы, а затем уволили.
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