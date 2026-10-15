В США тренера по гимнастике осудили на 90 лет за съёмку несовершеннолетних

15 октября 2026, 05:51

Фото: iStock/RuslanKaln

Суд в США вынес суровый приговор тренеру по гимнастике Шону Гарднеру , признанному виновным в производстве детской порнографии. Ему назначили 90 лет тюремного заключения: по 30 лет за каждый из трёх эпизодов.