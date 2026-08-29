В Адыгее шестилетний мальчик сорвался со скалы в ущелье Мишоко
В Адыгее, в ущелье Мишоко, во время семейного отдыха шестилетний мальчик упал со скалы. Об этом сообщает СК РФ по республике.
Родители вместе с ребёнком решили покататься на амплитудных качелях, которые установили у обрыва. Несовершеннолетний захотел помочь матери слезть с аттракциона, но в какой-то момент не удержался и сорвался вниз.
Малыш выжил, однако врачи диагностировали у него тяжёлые травмы и экстренно госпитализировали его. Позже медики ввели мальчика в искусственную кому для стабилизации состояния. Следственный комитет республики организовал проверку по факту случившегося и выясняет все обстоятельства ЧП.
До этого сообщалось об инциденте в Горно-Алтайске. Там двухлетний ребёнок потерял палец при катании с железной горки.
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