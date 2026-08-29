В центре Москвы упавший подъёмник убил одного рабочего и тяжело ранил второго
В центре Москвы падение подъёмника привело к гибели человека. Подробности приводит Telegram-канал Baza.
Чрезвычайное происшествие случилось на Большой Садовой улице. Во время ремонта фасада здания рухнула красная люлька с двумя рабочими. Конструкция упала прямо у тротуара в разгар рабочего дня.
Падение подъёмника убило 35-летнего мужчину на месте. Второй пострадавшей — 27-летней женщине — врачи диагностировали тяжёлые повреждения: перелом шеи, переломы обоих предплечий и закрытую черепно-мозговую травму.
Медики госпитализировали её в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. На месте происшествия работают следователи и оперативные службы. Они устанавливают точные причины обрушения подъёмного механизма.
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