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Российский турист пережил инфаркт в аэропорту Таиланда и впал в кому

SHOT: У россиянина случился инфаркт в аэропорту Пхукета перед вылетом домой
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

У россиянина случился инфаркт в аэропорту Пхукета, после чего мужчина впал в кому. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.


52-летний Дмитрий почувствовал себя плохо в аэропорту перед вылетом в Россию 7 февраля. Российский турист потерял сознание, а прибывшие на место медики диагностировали инфаркт. Мужчине провели операцию, после чего он впал в кому.

Страховки у россиянина не оказалось, из-за чего его матери придется оплачивать лечение сына в больнице из собственных средств. Она уже должна порядка 320 тысяч бат (904 тысячи рублей), но таких денег у женщины нет. Уточняется, что родственники Дмитрия начали сбор средств, чтобы оказать ей помощь.

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На Сахалине некоторые рыбаки отказываются от эвакуации с дрейфующей льдины
МЧС: на Сахалине рыбаки отказываются покидать дрейфующую льдину из-за улова
12 февраля 2025, 08:48

Фото: iStock/pum_eva

На юге Сахалина произошла экстренная ситуация: льдина с 300 рыбаками-любителями откололась от берега в Корсаковском районе и дрейфует в Охотском море. Об этом пишет РИА Новости.
Спасатели МЧС России предпринимают попытки эвакуации, однако некоторые рыбаки отказываются покидать льдину, настаивая на том, что не хотят уходить без улова.

По информации пресс-службы регионального главка МЧС, трещина шириной до десяти метров отделила кусок льда на расстоянии 2,5 километра от берега. В спасательной операции участвуют вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке «Хивус».

На Сахалине объявлено экстренное предупреждение из-за опасности схода лавин. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мчс
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#рыбаки
#вертолёт
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Задержан девятиклассник, готовивший нападение на школу в Бурятии
12 февраля 2025, 08:25

Фото: istockphoto/hxdbzxy

В начале февраля в Усть-Баргузине был задержан ученик девятого класса, который планировал совершить нападение на местную школу. Об этом пишет РИА Новости.
По информации источника в правоохранительных органах, у подростка были изъяты схема учебного заведения с обозначенными местами для взрывов и поджогов, а также инструкция по изготовлению «коктейля Молотова».

По данным источника, юноша создал страницу в социальных сетях под чужим именем, где размещал посты, связанные с его планами. После задержания он был отпущен домой под обязательство о явке. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.

На Сахалине спасают 300 рыбаков, унесённых дрейфовать на отколовшейся льдине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Тысячи сим-карт для «легкого заработка»: Студентов из Иркутска задержали за подпольное хакерство
В Иркутске за подпольную киберактивность задержали 4 студентов
12 февраля 2025, 06:29

Фото: istockphoto/hxdbzxy

В Иркутске задержали четырех студентов, которые нашли способ подзаработать незаконным способом. Их деятельность пресекли сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Иркутской области совместно с сотрудниками УФСБ. Молодые люди подозреваются в неправомерном доступе к компьютерной информации, пишет Ирина Волк в своем Telegram-канале.
«Предварительно установлено, что в минувшем году 19-летний студент получил от своей знакомой предложение о дополнительном заработке. Она связала его с анонимным куратором, который общался через мессенджер», — пишет Волк.
Через мессенджер он получил инструкции: вместе с другом снять квартиру, разместить в ней оборудование и выполнять указания.

В помещении были установлены три сим-бокса, способные одновременно работать с 40 каналами связи. Они загружали коды, меняли сим-карты и время от времени переезжали, чтобы не привлекать внимание.

Во время обысков у студентов нашли около 4 тысяч сим-карт разных операторов, сим-боксы и другое оборудование. В аэропорту Иркутска задержали 19-летнюю девушку, через которую передавались технические средства. Еще одним фигурантом дела стал 18-летний курьер, который доставлял сим-карты и занимался ремонтом оборудования.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 272 УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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На Сахалине спасают 300 рыбаков, унесённых дрейфовать на отколовшейся льдине
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#сотрудники
#рф
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На Сахалине спасают 300 рыбаков, унесённых дрейфовать на отколовшейся льдине
12 февраля 2025, 05:26

Фото: iStock/pum_eva

На юге Сахалина около 300 рыбаков оказались на отколовшейся льдине в Охотском море. По данным МЧС, трещина шириной 10 метров образовалась между селом Мальки и устьем реки Долинка.
Часть рыбаков успела перебраться на берег, но многие остались дрейфовать на льдине вместе с машинами и снегоходами. К месту происшествия готовится к вылету вертолёт Ми-8 из Южно-Сахалинска.

Ранее спасатели предупреждали об опасности выхода на лёд, так как припай ещё не сформировался.

Также в ночь с 11 на 12 февраля стало известно, что на Сахалине поймали убийц, скинувших труп в реку четверть века назад.

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#море
#лёд
#вертолёт
#происшествия
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На Сахалине поймали убийц, скинувших труп в реку четверть века назад
Следствие арестовало двух сахалинцев за убийство 25-летней давности
12 февраля 2025, 04:34

Фото: пресс-служба СУ СК России по Сахалинской области

В Сахалинской области завершено расследование громкого уголовного дела, связанного с убийством, совершенным 25 лет назад. ​Об этом сообщает Telegram-канал СУ СК России по региону.
Следователи установили, что в июле 2000 года двое местных жителей жестоко расправились с потерпевшим, нанеся ему многочисленные удары ножом. Жертва скончалась на месте.

Причиной конфликта стало подозрение в том, что убитый сотрудничал с правоохранительными органами и передавал информацию о противоправных действиях обвиняемых.

Убийство произошло в лесу возле Сусуи в районе автодороги с. Троицкое – Новотроицкое Анивского района. Желая замести следы, виновники сбросили тело своей жертвы в реку.

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По данным СУ СК России по региону, в 2024 году в ходе оперативных мероприятий была доказана причастность подозреваемых, после чего вышло установить их местонахождение было. Следователи провели опрос свидетелей и очевидцев, собрав необходимые доказательства.

Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемые предстанут перед законом по статье, предусматривающей ответственность за убийство, совершенное группой лиц.

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#суд
#убийство
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#следователи
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