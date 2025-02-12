Российский турист пережил инфаркт в аэропорту Таиланда и впал в кому

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У россиянина случился инфаркт в аэропорту Пхукета, после чего мужчина впал в кому. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
52-летний Дмитрий почувствовал себя плохо в аэропорту перед вылетом в Россию 7 февраля. Российский турист потерял сознание, а прибывшие на место медики диагностировали инфаркт. Мужчине провели операцию, после чего он впал в кому.
Страховки у россиянина не оказалось, из-за чего его матери придется оплачивать лечение сына в больнице из собственных средств. Она уже должна порядка 320 тысяч бат (904 тысячи рублей), но таких денег у женщины нет. Уточняется, что родственники Дмитрия начали сбор средств, чтобы оказать ей помощь.
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