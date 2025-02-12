Российский турист пережил инфаркт в аэропорту Таиланда и впал в кому

В Иркутске задержали четырех студентов, которые нашли способ подзаработать незаконным способом. Их деятельность пресекли сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Иркутской области совместно с сотрудниками УФСБ. Молодые люди подозреваются в неправомерном доступе к компьютерной информации, пишет Ирина Волк в своем Telegram-канале.