Жительница Ставрополя задушила четырехмесячную дочь из-за плача

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СК подозревает 33-летнюю жительницу Ставрополя в убийстве своей четырехмесячной дочери. Об этом сообщает СУСК РФ Ставропольского края.
По данным следствия, преступление было совершено вечером 10 февраля текущего года в одном из многоквартирных домов. Уточняется, что подозреваемая была сильно раздражена из-за плача своей четырехмесячной дочери, в результате чего задушила ее подушкой.
В ведомстве отметили, что в правоохранительные органы о случившемся сообщил отец ребенка, который вернулся с работы. Мать убитой девочки задержали. В ближайшее время в отношении нее будет избрана мера пресечения.
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