Задержан девятиклассник, готовивший нападение на школу в Бурятии

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В начале февраля в Усть-Баргузине был задержан ученик девятого класса, который планировал совершить нападение на местную школу. Об этом пишет РИА Новости.
По информации источника в правоохранительных органах, у подростка были изъяты схема учебного заведения с обозначенными местами для взрывов и поджогов, а также инструкция по изготовлению «коктейля Молотова».
По данным источника, юноша создал страницу в социальных сетях под чужим именем, где размещал посты, связанные с его планами. После задержания он был отпущен домой под обязательство о явке. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.
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По данным источника, юноша создал страницу в социальных сетях под чужим именем, где размещал посты, связанные с его планами. После задержания он был отпущен домой под обязательство о явке. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.
На Сахалине спасают 300 рыбаков, унесённых дрейфовать на отколовшейся льдине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова