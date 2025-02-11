В Турции мать выбросила годовалого ребенка в море

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В Турции женщину задержали после того, как она выбросила ребенка в море. Об этом информирует Habertürk.
Инцидент произошел в городе Измир. 30-летняя женщина зашла в море в районе Бенгилер и бросила годовалого мальчика в воду.
Злоумышленницу заметили очевидцы и поспешили достать малыша из воды, после этого пострадавшего передали прибывшим на место врачам.
Уточняется, что ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. На данный момент мать мальчика находится под стражей. Выяснилось, что у нее есть проблемы с психикой. После всех необходимых мероприятий ее доставят в суд.
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Злоумышленницу заметили очевидцы и поспешили достать малыша из воды, после этого пострадавшего передали прибывшим на место врачам.
Уточняется, что ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. На данный момент мать мальчика находится под стражей. Выяснилось, что у нее есть проблемы с психикой. После всех необходимых мероприятий ее доставят в суд.
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Екатерина Коршунова