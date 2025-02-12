Российский турист погиб, скатившись с водной горки в Таиланде

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33-летний российский турист скатился с водной горки и умер во время экскурсии в Таиланде. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Андрей из Иркутской области приехал в Таиланд и взял экскурсию на остров Ко Сак за 1000 батов (примерно три тысячи рублей). В стоимость экскурсии входил безлимитный алкоголь, шведский стол, а также водная горка, которая находится прямо на корабле.
Россиянин скатился с аквагорки, ударился о воду и получил серьезную травму спины. По словам очевидцев, когда мужчина вернулся на борт, то пожаловался на сильную боль в спине. Вскоре турист рухнул на палубу без сознания.
В больнице Андрей скончался. По данным тайской полиции, причина трагедии — лишний вес Андрея (больше 150 кг).
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Россиянин скатился с аквагорки, ударился о воду и получил серьезную травму спины. По словам очевидцев, когда мужчина вернулся на борт, то пожаловался на сильную боль в спине. Вскоре турист рухнул на палубу без сознания.
В больнице Андрей скончался. По данным тайской полиции, причина трагедии — лишний вес Андрея (больше 150 кг).
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Екатерина Коршунова