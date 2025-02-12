На Сахалине некоторые рыбаки отказываются от эвакуации с дрейфующей льдины

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На юге Сахалина произошла экстренная ситуация: льдина с 300 рыбаками-любителями откололась от берега в Корсаковском районе и дрейфует в Охотском море. Об этом пишет РИА Новости.
Спасатели МЧС России предпринимают попытки эвакуации, однако некоторые рыбаки отказываются покидать льдину, настаивая на том, что не хотят уходить без улова.
По информации пресс-службы регионального главка МЧС, трещина шириной до десяти метров отделила кусок льда на расстоянии 2,5 километра от берега. В спасательной операции участвуют вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке «Хивус».
На Сахалине объявлено экстренное предупреждение из-за опасности схода лавин. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По информации пресс-службы регионального главка МЧС, трещина шириной до десяти метров отделила кусок льда на расстоянии 2,5 километра от берега. В спасательной операции участвуют вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке «Хивус».
На Сахалине объявлено экстренное предупреждение из-за опасности схода лавин. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова