В Магадане водителя заблокировало в автомобиле после массового ДТП
В Магадане случилось массовое ДТП, из-за которого один человек оказался заблокирован в машине. Об этом в ночь с 13 на 14 ноября сообщили в канале «МЧС Магаданской области» на платформе MAX.
Уточняется, что на проспекте Ленина столкнулись четыре автомобиля, в одном из них оказался зажат водитель. Пожарные вместе с городскими спасателями освободили мужчину из салона и передали его медикам. Кроме того, огнеборцы отключили аккумуляторные батареи.
Ранее «Радио 1» передавало, что 24-летняя москвичка заболела сальмонеллёзом после еды из «ВкусВилла». Инцидент привел к тому, что пострадавшая провела в больнице несколько дней, пропустила две рабочие смены и потеряла больше семнадцати тысяч рублей. Девушка уже направила жалобу в Роспотребнадзор и сейчас готовит досудебную претензию. Подробности читайте здесь.
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