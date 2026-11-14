В Магадане водителя заблокировало в автомобиле после массового ДТП

14 ноября 2026, 02:06

В Магадане спасатели освободили водителя из машины после массового ДТП

Фото: канал в MAX «МЧС Магаданской области»/@id4909912756_gos

В Магадане случилось массовое ДТП, из-за которого один человек оказался заблокирован в машине. Об этом в ночь с 13 на 14 ноября сообщили в канале «МЧС Магаданской области» на платформе MAX.