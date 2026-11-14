Трамп сообщил о 32 пострадавших после столкновения танкера с речным круизным лайнером
В результате столкновения танкера с речным круизным судном в районе порта Нового Орлеана 32 человека получили травмы. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Напомним, что инцидент случился вчера вечером в американском штате Луизиана. Предварительно, танкер Atlantic Asphalt потерял управление и врезался в круизное судно American Heritage. Когда пассажиры начали сходить с борта, лайнер стал тонуть, а затем опрокинулся. Внутри находилось свыше 130 человек.
По информации мэра Нового Орлеана Хелены Морено, тяжёлых ранений ни у кого из пассажиров и членов экипажа нет. Пропавших без вести не числится, а всех пострадавших уже доставили в больницу. Трамп поблагодарил за отличную работу Береговую охрану США, сотрудников правоохранительных органов, экстренные службы и губернатора Луизианы Джеффа Лэндри.
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