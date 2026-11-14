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Лерчек не разрешили выехать в Китай для лечения рака желудка

Суд в Москве не стал рассматривать просьбу Лерчек о поездке в Китай на лечение
Валерия Чекалина (Фото: Instagram* @ler_chek)

Суд в Москве не разрешил блогерше Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) отправиться в Китай для лечения рака желудка четвёртой стадии. Такие сведения приводит ТАСС, ссылаясь на материалы дела.



Напомним, что ранее Мосгорсуд оставил в силе обвинительный приговор Лерчек по делу о незаконных валютных операциях: пять лет условно, штраф 763,5 миллиона рублей и запрет администрировать сайты на три года. Недавно блогерша попросила разрешить ей отправиться в пекинскую клинику для лечения своего онкологического заболевания, но получила отказ.

«Если приговор приводится в исполнение в месте, на которое не распространяется юрисдикция суда, постановившего приговор, то вопросы, указанные в части первой настоящей статьи, разрешаются судом того же уровня, а при его отсутствии в месте исполнения приговора — вышестоящим судом», — говорится в материалах дела.
Таким образом, районный суд города Москвы не стал рассматривать обращение Лерчек. Информацию об отклонении просьбы подтвердил ТАСС один из участников процесса.
Мария Моисеева

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