Лерчек не разрешили выехать в Китай для лечения рака желудка
Суд в Москве не стал рассматривать просьбу Лерчек о поездке в Китай на лечение
Суд в Москве не разрешил блогерше Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) отправиться в Китай для лечения рака желудка четвёртой стадии. Такие сведения приводит ТАСС, ссылаясь на материалы дела.
Напомним, что ранее Мосгорсуд оставил в силе обвинительный приговор Лерчек по делу о незаконных валютных операциях: пять лет условно, штраф 763,5 миллиона рублей и запрет администрировать сайты на три года. Недавно блогерша попросила разрешить ей отправиться в пекинскую клинику для лечения своего онкологического заболевания, но получила отказ.
«Если приговор приводится в исполнение в месте, на которое не распространяется юрисдикция суда, постановившего приговор, то вопросы, указанные в части первой настоящей статьи, разрешаются судом того же уровня, а при его отсутствии в месте исполнения приговора — вышестоящим судом», — говорится в материалах дела.Таким образом, районный суд города Москвы не стал рассматривать обращение Лерчек. Информацию об отклонении просьбы подтвердил ТАСС один из участников процесса.