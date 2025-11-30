Шесть человек погибли в результате вооруженного нападения на бар в Мексике
В мексиканском городе Тула неизвестные открыли стрельбу, жертвами которой стали как минимум шесть человек. Об этом пишет El Universal со ссылкой на прокуратуру штата Идальго.
Инцидент произошёл в ночь на 29 ноября в баре La Resaka. Около 01:30 по местному времени (10:30 мск) группа вооружённых людей, насчитывающая не менее семи человек, ворвалась в заведение. Нападавшие открыли прицельный огонь по посетителям из автоматов R-15.
Правоохранительные органы оперативно отреагировали на происшествие и начали масштабное расследование. В настоящее время проводятся специальные мероприятия, направленные на установление личностей и задержание преступников.
