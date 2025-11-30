Шесть человек погибли в результате вооруженного нападения на бар в Мексике

30 ноября 2025, 04:25

Фото: istockphoto / MattGush

В мексиканском городе Тула неизвестные открыли стрельбу, жертвами которой стали как минимум шесть человек. Об этом пишет El Universal со ссылкой на прокуратуру штата Идальго.