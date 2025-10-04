Достижения.рф

Российский турист умер на Пхукете при загадочных обстоятельствах

SHOT: пропавшего на Пхукете российского туриста обнаружили в местном морге
Фото: istockphoto / Tzido

Российский турист погиб в Таиланде при странных обстоятельствах, точные причины смерти путешественника не установлены. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.



Согласно полученной информации, 48-летний Сергей из Кемерово уехал на Пхукет в одиночку. Из отеля он связался с близкими и рассказал, что с ним все в порядке, после чего отправился купаться в Андаманском море.

Позже мужчина перестал выходить на связь, и родственники забили тревогу. Мужчину нашли лишь на пятые сутки в местном морге без признаков жизни. По предварительным данным, он утонул во время купания. При этом известно, что проблем со здоровьем кемеровчанин не имел, но пользовался слуховым аппаратом. Тело погибшего готовят к транспортировке на родину.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0