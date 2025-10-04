Российский турист умер на Пхукете при загадочных обстоятельствах
Российский турист погиб в Таиланде при странных обстоятельствах, точные причины смерти путешественника не установлены. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
Согласно полученной информации, 48-летний Сергей из Кемерово уехал на Пхукет в одиночку. Из отеля он связался с близкими и рассказал, что с ним все в порядке, после чего отправился купаться в Андаманском море.
Позже мужчина перестал выходить на связь, и родственники забили тревогу. Мужчину нашли лишь на пятые сутки в местном морге без признаков жизни. По предварительным данным, он утонул во время купания. При этом известно, что проблем со здоровьем кемеровчанин не имел, но пользовался слуховым аппаратом. Тело погибшего готовят к транспортировке на родину.
