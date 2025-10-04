Российский турист умер на Пхукете при загадочных обстоятельствах

04 октября 2025, 02:10

SHOT: пропавшего на Пхукете российского туриста обнаружили в местном морге

Фото: istockphoto / Tzido

Российский турист погиб в Таиланде при странных обстоятельствах, точные причины смерти путешественника не установлены. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.