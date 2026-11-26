«Не смогу это совместить»: Инстасамка объяснила, почему не хочет рожать самостоятельно
Певица Инстасамка хочет завести детей с помощью суррогатной матери
Инстасамка рассказала в интервью Nikki Say о том, что задумалась о детях спустя семь лет брака с Олегом Moneyken. При этом певица пока не планирует самостоятельно проходить через беременность и роды, поэтому рассматривает возможность суррогатного материнства.
Артистка объяснила, что на её решение повлияли особенности здоровья, а также нежелание сталкиваться с физическими изменениями и длительным восстановлением после появления ребёнка.
«Я понимаю, что не хочу быть в этом состоянии хоть 5 минут, когда у меня все растянуто, мне плохо, я ничего не понимаю, мне восстанавливаться <...>, ходить на тренировки. У меня ребёнок, я смотрю на себя в зеркало: мне нужно восстановление, ребёнку нужно воспитание. Я считаю, что я не смогу это совместить», — рассказала Инстасамка.Впрочем, певица не исключает, что в будущем может решиться родить самостоятельно. По её словам, ей интересен сам процесс, и в теории она хотела бы родить одного ребёнка. Однако для этого необходимо, чтобы у неё было достаточно свободного времени и сильное желание, а материнство не мешало профессиональной деятельности.
Пока же Инстасамка склоняется к варианту с суррогатной матерью, поскольку считает, что не сможет одновременно заниматься воспитанием малыша, восстанавливаться после родов и поддерживать привычный рабочий ритм.