Россиянка выбросила кошку в лес ради «духовного пути» питомца

08 июня 2026, 18:36

Россиянка оставила кошку в лесу и объяснила это духовными практиками

Фото: Istock/Irina Nedikova

Владелица кошки по кличке Гера бросила питомца в лесу, объяснив это необходимостью «пройти духовный путь». В социальных сетях девушка подробно рассказала, как вывезла животное и выпустила в дикую природу. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».





Свой поступок блогерша связала с духовными практиками: по её словам, кошка уже научила её всему необходимому, поэтому теперь Гера ей больше не принадлежит.

«Она с личными границами. Я научилась отстаивать границы, как она», — заявила девушка.