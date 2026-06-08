Россиянка выбросила кошку в лес ради «духовного пути» питомца
Россиянка оставила кошку в лесу и объяснила это духовными практиками
Владелица кошки по кличке Гера бросила питомца в лесу, объяснив это необходимостью «пройти духовный путь». В социальных сетях девушка подробно рассказала, как вывезла животное и выпустила в дикую природу. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Свой поступок блогерша связала с духовными практиками: по её словам, кошка уже научила её всему необходимому, поэтому теперь Гера ей больше не принадлежит.
«Она с личными границами. Я научилась отстаивать границы, как она», — заявила девушка.Россиянка утверждает, что животные забирают «опасные кармические уроки» и могут принимать на себя смерть человека. По мнению владелицы, душа Геры пришла в этот мир, чтобы проработать «страх людей и животных».
Девушка уверена, что кошка уже готова к переходу к другому человеку, которому поможет «вырасти духовно». Она добавила, что больше «не может держать её на привязи и контролировать». Блогерша считает: если животное не вернётся, значит, так и должно быть.