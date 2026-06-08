В Саратове восьмилетний мальчик упал с высоты в заброшенном здании и разбился
В Саратове восьмилетний ребенок пострадал при падении с высоты. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Несчастный случай произошёл 8 июня в заброшенном сооружении. Установлено, что мальчик проник в здание самостоятельно и упал с высоты.
В результате падения школьник получил серьёзные травмы. В прокуратуре уточнили, что пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение и теперь оказывают ему необходимую помощь.
Правоохранительные органы выясняют, кто допустил свободный доступ в объект, подлежащий сносу. Специалисты проводят проверки. Прокуратура оценит действия собственника здания на предмет соблюдения требований законодательства при содержании объекта недвижимости.
Ранее сообщалось о задержании подростка на Сахалине. Установлено, что юноша помогал телефонным мошенникам.
Читайте также: