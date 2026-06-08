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В Саратове восьмилетний мальчик упал с высоты в заброшенном здании и разбился

Фото: Istock/Jaclyne Ortiz

В Саратове восьмилетний ребенок пострадал при падении с высоты. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.



Несчастный случай произошёл 8 июня в заброшенном сооружении. Установлено, что мальчик проник в здание самостоятельно и упал с высоты.

В результате падения школьник получил серьёзные травмы. В прокуратуре уточнили, что пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение и теперь оказывают ему необходимую помощь.

Правоохранительные органы выясняют, кто допустил свободный доступ в объект, подлежащий сносу. Специалисты проводят проверки. Прокуратура оценит действия собственника здания на предмет соблюдения требований законодательства при содержании объекта недвижимости.

Ранее сообщалось о задержании подростка на Сахалине. Установлено, что юноша помогал телефонным мошенникам.

Ольга Щелокова

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