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Тело трёхлетнего ребёнка обнаружили в реке Оренбургской области

Фото: Istock/Lemon_tm

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Оренбургской области нашли тело ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.



Погибшего обнаружили в реке Оренбургского района. В региональной прокуратуре уточнили: утонувшему ребёнку было три года.

В настоящий момент следствие выполняет необходимые действия, чтобы установить обстоятельства и причины произошедшего. Следователи квалифицировали произошедшее по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура взяла расследование на контроль.

Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Саратове. В заброшенном здании восьмилетний мальчик упал с высоты и получил серьёзный вред здоровью.

Ольга Щелокова

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