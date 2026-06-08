Тело трёхлетнего ребёнка обнаружили в реке Оренбургской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Оренбургской области нашли тело ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
Погибшего обнаружили в реке Оренбургского района. В региональной прокуратуре уточнили: утонувшему ребёнку было три года.
В настоящий момент следствие выполняет необходимые действия, чтобы установить обстоятельства и причины произошедшего. Следователи квалифицировали произошедшее по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура взяла расследование на контроль.
Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Саратове. В заброшенном здании восьмилетний мальчик упал с высоты и получил серьёзный вред здоровью.
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