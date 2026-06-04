«Ликвидировать»: Заводчица из Омска рискует потерять более 25 собак породы ши-тцу
В Омске судебные приставы изымают у заводчицы более 25 собак породы ши-тцу после жалоб соседей. Как сообщает Telegram-канал Baza, если женщина не успеет пристроить животных, их усыпят.
Татьяна рассказала, что занимается разведением ши-тцу много лет. Недавно она переехала из квартиры в дом в СНТ «Заря-1», чтобы собакам стало лучше. Соседям не понравились лай и запах — они обратились в суд. Проверка ветеринарии показала, что все собаки чистые, сытые и здоровые.
Но суд встал на сторону соседей и обязал женщину за два месяца оставить на участке только двух собак. Апелляция не помогла. Сейчас Татьяна бесплатно раздаёт питомцев. Приставы уже оштрафовали её на шесть тысяч рублей за медленное расселение. Если заводчица не успеет пристроить собак, их конфискуют и ликвидируют.
Ранее произошёл инцидент в Приморском крае. Там домашняя собака напала на полуторагодовалого ребёнка, и малыш погиб.
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