«Ликвидировать»: Заводчица из Омска рискует потерять более 25 собак породы ши-тцу

04 июня 2026, 19:55

В Омске приставы изымают у заводчицы 25 собак породы ши-тцу из-за жалоб соседей

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

В Омске судебные приставы изымают у заводчицы более 25 собак породы ши-тцу после жалоб соседей. Как сообщает Telegram-канал Baza, если женщина не успеет пристроить животных, их усыпят.